Son Dakika Haberleri: Kayserigaz İç Tesisat Firmalarıyla Bir Araya Geldi

Kayserigaz İç Tesisat Firmalarıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Enerji sektöründe gerçekleştirdiği projelerle hizmet kalitesini yükseltmeye devam eden Kayserigaz, düzenli olarak birlikte çalıştığı iç tesisat firmaları ile bir araya geliyor.

Kayserigaz İç Tesisat Firmalarıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
Enerji sektöründe gerçekleştirdiği projelerle hizmet kalitesini yükseltmeye devam eden Kayserigaz, düzenli olarak birlikte çalıştığı iç tesisat firmaları ile bir araya geliyor. Bu toplantılarda Kayserigaz iç tesisat firmalarına sektördeki değişiklikleri ve güncellemeleri aktararak profesyonel hizmet sunmayı sürdürüyor.

Kayserigaz Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, doğalgaz kullanıcılarına verilen hizmetin kalitesini artırmak, düzenli kontroller yaparak istenmeyen vakaların önüne geçmek, müşterilerin can ve mal güvenliği için yetkili firma müdahalelerinin önemi gibi başlıklar ele alındı. Diğer yandan, sektördeki gelişmelerinde değerlendirildiği toplantının tüm katılımcılar için oldukça verimli geçtiği kaydedildi. Kayserigaz İç Tesisat Birimi Yöneticisi Mehmet Onur Aydın, "Abonelerin mağdur olmaması ve sertifikalı firmaların yeni standartlara uyumu konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı bu toplantılar ile doğalgaz kullanıcılarına verilen hizmetin kalitesini artırmayı ve Kayseri halkının güvenliği için gerekli çalışmaların düzenli bir şekilde yapılmasını hedefliyoruz" dedi.

Aydın ayrıca, doğalgaz abonelerinin doğalgazı daha güvenli ve verimli kullanmaları için tesisatla ilgili tüm değişiklikler konusunda yetkili iç tesisat firmalarına başvurmaları gerektiğinin altı çizdi ve rutin olarak yapılan bu toplantıların devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:05 Kaynak: İHA

Kayserigaz, Güncel
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