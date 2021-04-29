Kazı çalışmalarında doğal gaz hatlarına dikkat edilmesi uyarısı - Son Dakika

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Kayserigaz, havaların ısınmasıyla artan kazı çalışmaları sırasında kurumlarıyla iletişime geçilmesi uyarısında bulundu.

Kayserigaz'dan yapılan yazılı açıklamada, su, elektrik, internet altyapı çalışmaları, ağaç dikimi, çocuk parkı, havuz inşaatı, bahçe düzenlemesi veya ev inşaatının bulunduğu bölgelerde altyapı arızasını gidermek amacıyla yapılan kazılardan önce Kayserigaz'a haber verilmesi gerektiği belirtildi.

Habersiz yapılan kazıların doğal gaz hatlarına zarar verme riski taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kazı yapacak olan vatandaşlar, Kayserigaz ile irtibata geçerek, doğal gaz hattı güzergah talep ve teslim tutanağıyla birlikte kazı yapılacak alanda bulunan doğal gaz hatlarının ölçekli krokisini temin edebiliyor. Doğal gaz hat bilgisini alan vatandaşların, kazı çalışmasına başlamadan en az bir gün önce 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayarak bilgi vermesi gerekiyor. Kayserigaz ekiplerinin ilgili adreste yapılan kazı çalışmalarına refakat etmesiyle olası bir hat hasarı, yangın veya doğal gaz kesintisi gibi zararların önüne geçiliyor."