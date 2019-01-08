Son Dakika Haberleri: Kayserigaz Şebeke Hasar Tatbikatını Başarıyla Tamamladı

Kayserigaz Şebeke Hasar Tatbikatını Başarıyla Tamamladı

1 saat önce

Kayseri'ye kesintisiz ve güvenli doğalgaz sunma yolunda durmaksızın çalışan Kayserigaz, Acil Eylem Planı senaryolarında yer alan şebeke hasarlarına müdahale ile alakalı bir tatbikat gerçekleştirdi.

Kayserigaz Şebeke Hasar Tatbikatını Başarıyla Tamamladı, System.String[]
Kayseri'ye kesintisiz ve güvenli doğalgaz sunma yolunda durmaksızın çalışan Kayserigaz, Acil Eylem Planı senaryolarında yer alan şebeke hasarlarına müdahale ile alakalı bir tatbikat gerçekleştirdi.

Kayseri halkının can ve mal güvenliğini her zaman üst düzeyde tutarak çalışmalarına yön veren Kayserigaz,olası acil durumlara hazırlıklı olmak için Kayserigaz Genel Müdürü AdemDincay ve İşletme Bakım Müdürü Erdem Kırım'ın da katıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi.

Kayserigaz Acil 187 ekiplerinin başarıyla yürüttüğü tatbikatta, Acil 187 ekipleri 6 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine ulaştıve olay yeri güvenliğini sağlayarak ilgili vanaları kapatıp gaz kaçağını durdurdu.Hasara müdahale edilmesinin ardından kaza incelemesi yapılarak doğalgaz kesintisinden etkilenen Kayserigaz aboneleri tespit edilerek gerekli bildirimler yapıldı ve eş zamanlı olarak hasarın tamiratı için gerekli planlama yapılarak tamirat işlemlerine başlandı.

Kayseri halkının can ve mal güvenliğini her zaman üst düzeyde tutarak çalışmalarına yön veren Kayserigaz, senaryo dahilinde planlanan bu tatbikatı 7/24 hizmet veren Acil 187 ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda başarı ile tamamladı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Kayseri, Kayserigaz, Güncel
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