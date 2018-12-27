Son Dakika Haberleri: Kayserigaz Sertifikalı İç Tesisat Firmaları ile Bir Araya Geldi

Kayserigaz Sertifikalı İç Tesisat Firmaları ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Kayseri halkını güvenli, ekonomik ve çevreci bir yakıt olan doğalgaz ile buluşturan Kayserigaz, gerçekleştirdiği periyodik toplantılarla iç tesisat firmalarını bilgilendirmeye devam ediyor.

Kayserigaz Sertifikalı İç Tesisat Firmaları ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Kayseri halkını güvenli, ekonomik ve çevreci bir yakıt olan doğalgaz ile buluşturan Kayserigaz, gerçekleştirdiği periyodik toplantılarla iç tesisat firmalarını bilgilendirmeye devam ediyor.

Enerji sektöründe gerçekleştirdiği çalışmalarla hizmet kalitesini yükselten Kayserigaz, düzenli olarak yaptığı toplantılarda çalıştığı iç tesisat firmaları ile bir araya geliyor. Yapılan toplantılarda Kayserigaz firmalara sektördeki değişiklikleri ve güncellemeleri aktararak profesyonel hizmet sunmayı sürdürüyor.

2018 yılı çalışmalarının değerlendirildiği toplantı Kayserigaz'ın yeni binasında bulunan Konferans Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yeni kurul kararları iç tesisat firmaları ile paylaşıldı ve sektörel bazda firma değerlendirmeleri yapıldı.

Abonelere güvenli gaz arzında sürekliliğin sağlanabilmesi için bu toplantıların gerekliliğine dikkat çeken Kayserigaz İç Tesisat Sorumlusu Mehmet Onur Aydın, "Bu toplantıları, iç tesisat firmalarına güncel bilgilerin aktarılması ve iletişimin sürekliliğinin sağlanması bakımından oldukça önemli bulduklarını söyledi. Abonelerin mağdur olmaması ve sertifikalı firmaların yeni standartlara uyumu konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı bu toplantılar ile doğalgaz kullanıcılarına olan hizmetin kalitesini artırmayı ve Kayseri halkının güvenliği için gerekli çalışmaların düzenli bir şekilde yapılmasını hedefliyoruz" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:53 Kaynak: İHA

Kayseri, Kayserigaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi

Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımı Büyük Tepki Çekti Kahkaha Sesi Sayesinde Çözülen Cinayet Sanığına 25 Yıl Hapis
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 11:00:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserigaz Sertifikalı İç Tesisat Firmaları ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]