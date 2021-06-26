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Kayserigaz ve Bursagaz, doğal gaz dağıtım ekipmanlarını 3D teknolojisiyle üretecek - Son Dakika

Kayserigaz ve Bursagaz, doğal gaz dağıtım ekipmanlarını 3D teknolojisiyle üretecek

26.06.2021 13:05
Kayserigaz ve Bursagaz, doğal gaz dağıtım ekipmanlarını 3D teknolojisiyle üretecek, System.String[]

Ar-Ge çalışmalarıyla doğal gaz dağıtım sektörüne öncülük eden Kayserigaz ve Bursagaz, 3D yazılım teknolojisi ile daha düşük maliyetli doğal gaz dağıtım ekipmanları üretmek üzere yeni bir Ar-Ge projesini hayata geçirdi.

Ar-Ge çalışmalarıyla doğal gaz dağıtım sektörüne öncülük eden Kayserigaz ve Bursagaz, 3D yazılım teknolojisi ile daha düşük maliyetli doğal gaz dağıtım ekipmanları üretmek üzere yeni bir Ar-Ge projesini hayata geçirdi.

Kayserigaz ve Bursagaz, ortak bir Ar-Ge projesi başlattı. Güvenli, çevreci ve ekonomik doğal gaz hizmetini en iyi ve en kaliteli şekilde verme hedefiyle Ar-Ge çalışmaları yürüten Kayserigaz ve Bursagaz, '3D Yazdırma Teknolojileri ile Doğal Gaz Dağıtımda Kullanılacak Ekipmanların Üretiminin Araştırılması Projesi'ni hayata geçirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) onayıyla başlayan çalışma kapsamında, doğal gazın dağıtımında kullanılan ekipman ve parçaların 3D yazdırma teknolojisiyle üretilmesi için yazılım geliştirilmesi planlanıyor.

"Sektöre yön verecek nitelikte bir proje"

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız, yenilikçi bir vizyonla aralıksız devam eden ve sektöre yön veren nitelikte Ar-Ge çalışmalarına bir yenisini eklediklerini belirterek şunları söyledi: "Doğal gaz dağıtım sektöründe ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olmak vizyonuyla, yıllardır Ar-Ge projelerini geliştirerek adım adım hayata geçiriyoruz. Kayserigaz, doğal gaz dağıtım sektöründe EPDK tarafından kabul edilmiş ilk Ar-Ge projesinin sahibi olan, sektöre yenilikçi uygulamalar kazandıran öncü bir şirket. Bursagaz ise EPDK tarafından Ar-Ge projeleri en çok onaylanan şirket konumunda. Her iki şirketin sahip olduğu güçlü inovasyon kası ve altyapısı sayesinde, yine sektöre yön verecek bir proje geliştirdik."

"Maliyet azalacak"

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin envanterindeki tüm parçaların 3D teknolojisiyle yazdırılarak üretilmesini öngören bu projenin önemli avantajlar sağlayacağını belirten Yıldız, projenin detaylarını aktardı: "Yeni dağıtım şebekelerinin kurulumu veya mevcut şebekelerin bakımı sürecinde çok sayıda malzeme kullanılıyor. Bu malzemelerin bir kısmında temin etme veya gecikme sorunu yaşanabiliyor. Bazı ekipmanların ise maliyetleri yüksek olabiliyor. 3D teknolojisiyle alternatif bir üretim yaparak daha düşük maliyetle, daha hızlı ve stok ihtiyacı olmadan malzeme temin etmemiz mümkün olacak. Şirketlerin maliyetleri azalırken, yeni şebeke kurulumu ve bakım süreleri kısalabilecek."

Şu anda 3D teknolojisiyle ekipman üretiminin detaylı analizini yaptıklarını belirten Yıldız, üretilebilecek parçaların altyapı oluşturularak ya da hizmet alımı yöntemiyle temin maliyetlerini belirleyeceklerini söyledi. Araştırmaların sonunda elde edilen verilerle, çok ölçütlü karar verme modellerinin kullanıldığı bulut tabanlı parça temin öneri ve bilgilendirme sistem yazılımı geliştireceklerini, son aşamada ise geliştirdikleri yazılımla üretime geçeceklerini belirtti.

Kayserigaz'ın 2 farklı ar-ge projesi daha tamamlandı

Ar-Ge çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Kayserigaz'ın geliştirdiği, EPDK onaylı iki farklı Ar-Ge projesi de başarıyla tamamlanarak uygulamaya alındı. Doğal gaz sayaçlarının otomatik okunması için yeni nesil dijital RF iletişim yöntemi geliştirmeyi amaçlayan 'Mekanik Doğal Gaz Sayaçlarının Uzaktan Otomatik Olarak Okunmasında Yeni Nesil Bir Sayısal RF İletişim Yöntemi Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama Projesi' başarılı sonuçların ardından canlıya alındı. 'Robotik Araştırma ve Geliştirme Projesi' kapsamında ise kuruma gelen bilgi taleplerinin geleneksel yöntemler yerine, robotik süreç otomasyonu kullanılarak yanıtlanması için yeni bir sistem geliştirildi. Bursagaz ile ortak geliştirilen bu sistem her iki şirkette de kullanılmaya başlandı.

Bursagaz'ın 4 farklı ar-ge projesi daha yolda

Bursagaz'ın 2019 yılında EPDK tarafından onaylanan iki farklı Ar-Ge projesinde sona yaklaşıldı. Dağıtım şebekelerinin imalat çalışmalarında daha güvenilir ve verimli çalışmasına olanak sağlayacak 'Kompozit Projesi' kapsamında, çelik boruya alternatif olarak kompozit boru üretiliyor. Daha dayanıklı ve esnek olan bu borunun imalat çalışmaları, teknik standardizasyon testlerinin ardından tamamlanacak. Fiziksel engellerin ve zorlu koşulların olduğu durumlarda gazın uzaktan erişimle kesilmesini hedefleyen 'Uzaktan Gaz Kesme Projesi' ise pilot çalışmanın ardından uygulamaya alınacak.

EPDK onayını geçtiğimiz yıl alan 'Çift Taraflı Servis Te Projesi' ve 'Akıllı İç Tesisat Projesi' için çalışmalar ise sürüyor. Çift Taraflı Servis Te Projesi'nde çift taraflı servis bağlantısı geliştirilerek, şebekenin ana hattında daha az ara bağlantı elemanı kullanılması, böylece kaçak riskinin azaltılması amaçlanıyor. Akıllı İç Tesisat Projesi'nde ise kamu kurumlarının gaz teslim istasyonlarında SCADA sistemi kullanılarak acil durum, yangın, gaz kaçakları ve benzeri durumlarda uzaktan veya otomatik şekilde gaz arzının kesilerek güvenli ve sürekli gaz arzının sağlanması hedefleniyor. - BURSA

Kayserigaz ve Bursagaz, doğal gaz dağıtım ekipmanlarını 3D teknolojisiyle üretecek
Kayserigaz ve Bursagaz, doğal gaz dağıtım ekipmanlarını 3D teknolojisiyle üretecek

Kayserigaz, Doğalgaz, Bursagaz, 3d, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayserigaz ve Bursagaz, doğal gaz dağıtım ekipmanlarını 3D teknolojisiyle üretecek - Son Dakika Ekonomi


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