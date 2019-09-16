Son Dakika Haberleri: Kayseriler, Irmak Arıcı konseri ile müziğe doydu
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Kayseriler, Irmak Arıcı konseri ile müziğe doydu

1 saat önce

Sonbahar Alışveriş Festivali kapsamında düzenlenen Irmak Arıcı konseri ile Kayserili ziyaretçiler eğlenceli bir gün yaşadı.

Kayseriler, Irmak Arıcı konseri ile müziğe doydu, System.String[]

Sonbahar Alışveriş Festivali kapsamında düzenlenen Irmak Arıcı konseri ile Kayserili ziyaretçiler eğlenceli bir gün yaşadı.


KAYSERmall Outlet Alışveriş, Sonbahar Alışveriş Festivali kapsamında 'Mühür ve Gece Gibi Gönlün' şarkılarıyla adından söz ettiren Irmak Arıcı'yı sevenleriyle buluşturdu. En sevilen şarkılarını AVM ziyaretçileri ile birlikte seslendiren Irmak Arıcı, güzel sahne performansıyla müzik dolu unutulmaz anlar yaşattı.


KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi Müdürü Serkan Gök, "Sonbahar Alışveriş Festivali kapsamında yer alan indirimli alışveriş fırsatı ve eğlence dolu konserlere tüm Kayseri halkını davet ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
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