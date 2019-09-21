Kayserili 73 yaşındaki gazeteci Bekir Demirağ, Erciyes'e 87. Zirve tırmanışını yaptı

Kayserili 73 yaşındaki gazeteci Bekir Demirağ, 30 yıl önce bir arkadaşının teşvikiyle başladığı dağcılık sporunda 3 Bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'na 87. Zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Demirağ, ayrıca Ağrı, Süphan ve Kaçgar gibi Türkiye'nin en yüksek zirvelerini gördü.



İlk kez Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'de gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın anısını yaşatmak üzere 1975 yılından itibaren yapılmakta olan geleneksel "Kıbrıs Barış Harekatı ve Şehitlerimizi anma Erciyes zirve tırmanışı" için arkadaşı dağcı Ali İlik ile birlikte Erciyes Dağı'na çıkış yapan Bekir Demirağ, sonrasında Ağrı, Süphan ve Kaçkar dağları da dahil olmak üzere ülkenin tüm yüksek dağlarına tırmanmayı başardı.



Erciyes'i evi gibi görüyor



Önceki gün de tek başına (solo ) Erciyes Dağı'na ilk karda 87. zirve tırmanışını yapan Demirağ, dağcılık gibi zor bir sporu severek yaptığını söyledi. Demirağ "Dağcılık virüsü içime öyle bir yerleşmiş ki, zirvelere çıkmadan hiç rahat edemiyorum.Bu sene herhalde leyleği havada görmüş olacağım ki, iki ayda Süphan, Bolkar ,Hasan Dağı, Aladağlar ve Erciyes'e tam 8 çıkış yaptım. Erciyes adeta evim. Bu yakışıklı dağa son tırmanışım dahil toplam 87.kez zirve yaptım. Bacaklarım beni taşıdığı sürece de inşallah devam etmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Gençlik yıllarından beri sporun içinde yer aldığını, sporun adeta bir yaşam felsefesi olduğunu ifade eden gazeteci-dağcı Bekir Demirağ, " Bu yaşa geldim açıkçası (73) sporun çok faydasını gördüm. Allah'a şükür sağlığım yerindeTüm hemşehrilerime herhangi bir spor dalıyla uğraşmalarını yani spor yapmalarını öneririm. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor sağlık demektir. Özellikle de ileri yaştakiler mutlaka yürüyüş yapsınlar.Mutlaka zinde kalacak ve hayattan zevk alacaklardır" dedi. - KAYSERİ