Son Dakika Haberleri: Kayserili annelerden, Diyarbakır'da eylem yapan annelere destek
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Kayserili annelerden, Diyarbakır'da eylem yapan annelere destek

55 dakika önce

Kayseri'de bir grup anne, Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde annelerin yaptığı oturma eylemine destek vermek için Cumhuriyet Meydanı'nda oturdu.

Kayserili annelerden, Diyarbakır'da eylem yapan annelere destek, System.String[]

Kayseri'de bir grup anne, Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde annelerin yaptığı oturma eylemine destek vermek için Cumhuriyet Meydanı'nda oturdu.


Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerinin HDP il binası önünde başlattığı eyleme, Kayseri'deki anneler de Cumhuriyet Meydanı'nda oturarak destek verdi. Bürüngüz Camisi yanında toplanan anneler, ellerindeki 'Burada bekliyoruz tıpkı Hacer ana gibi', 'HDP gençlerimizi geri ver' yazılı pankart açarak, eylem yaptı. MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş da, annelerin yanına giderek eylemlerine destek verdi. Taş, burada yaptığı açıklamada, annelerinin ahının sivil destekle ineceğini söyleyerek, "Çocukları HDP tarafından ailelerinden koparılarak PKK'ya kaçırıldığı gerekçesiyle mağdur olan annelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemi ailelerin sayıları artarak devam ediyor. Bugünkü duruma göre eyleme katılan aile sayısı 5 İranlı ile birlikte 40'ı aşmış bulunuyor. MAZLUMDER Kayseri Şubesi ve Erciyes Kadın Platformu yönetici ve üyeleri de 13 Eylül Cuma günü 30 kişiye yakın bir grupla Diyarbakır'a giderek aileleri ziyaret etti, birlikte oturarak eylemlerine destek verdi, hikayelerini dinleyip geçmiş olsun dileklerini iletti, Kayseri halkının selamlarını ulaştırdı.


Türkiye'nin dört bir yanından gelen, çocukları dağa kaçırılan ailelerin silahaltında askerken PKK tarafından kaçırılan askerlerin yakınlarını her gün Türkiye'nin muhtelif yerlerinden çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve kanaat önderinin ziyaret ettiği tespit edildi" dedi.


Taş, "Ailelerin tamamına yakını çocuklarının kandırılarak veya zorla kaçırıldığı sırada 18 yaşın altında olduklarını ifade ettiler. Bu durum HDP'nin ve PKK'nın çocuk yaşta insanları silahlı eylemlerde kullanarak uluslar arası anlaşmalara göre savaş suçu işlediğini de ortaya koymuş oldu. Türkiye'nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşları, sanatçılar, kanaat önderleri ve sivil halk tarafından ziyaretler yapılarak büyük destek gören Diyarbakır'da ki çocuklarının hasretiyle yüreği yanan annelerin oturma eylemi silahsız, saldırısız, sivil bir hak arama eylemi olarak örnek alınacak sonuç almaya yönelik bir eylem türü olarak ortaya çıkmış bulunuyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Meydanı, Diyarbakır, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:03 Kaynak: İHA
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