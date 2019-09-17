Son Dakika Haberleri: Kayserili annelerden Diyarbakır'daki annelere destek
Son Dakika Güncel Haber

Kayserili annelerden Diyarbakır'daki annelere destek

1 saat önce

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine Kayseri'deki anneler destek verdi.

Kayserili annelerden Diyarbakır'daki annelere destek, System.String[]

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine Kayseri'deki anneler destek verdi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Erciyes Kadın Platformu tarafından Bürüngüz Camisi yanında düzenlenen etkinliğe dernek yöneticileri ve kadın üyeler katıldı.

Ellerinde "Anneler direniyor", "Burada bekliyoruz, tıpkı Hacer ana gibi", "Çocuklarımızın yeri terör batağı değil" ve "HDP gençlerimizi geri ver" yazılı döviz taşıyan grup, alkışlı protestoda bulundu.

Grup adına konuşan MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, dağa kaçırılan çocuklar için Kayseri'de oturma eylemi yaptıklarını söyledi.

Cuma günü annelere destek için Diyarbakır'a gittiklerini belirten Taş, "Ailelerin tamamına yakını çocuklarının kandırıldığını veya zorla kaçırıldığını ifade ettiler." dedi.

Taş, PKK'nın çocuk yaşta insanları silahlı eylemlerde kullanarak uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işlendiğini de belirtti.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu gözaltına alındı
Diyarbakır kaçak elektrik kontrolü yapan ekipler, tehdit edilerek alıkonuldu Diyarbakır'daki annelere destek verip, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattılar Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST'te görücüye çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 14:12:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserili annelerden Diyarbakır'daki annelere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]