Kayserili annelerden Diyarbakır'daki annelere destek

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine Kayseri'deki anneler destek verdi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Erciyes Kadın Platformu tarafından Bürüngüz Camisi yanında düzenlenen etkinliğe dernek yöneticileri ve kadın üyeler katıldı.

Ellerinde "Anneler direniyor", "Burada bekliyoruz, tıpkı Hacer ana gibi", "Çocuklarımızın yeri terör batağı değil" ve "HDP gençlerimizi geri ver" yazılı döviz taşıyan grup, alkışlı protestoda bulundu.

Grup adına konuşan MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, dağa kaçırılan çocuklar için Kayseri'de oturma eylemi yaptıklarını söyledi.

Cuma günü annelere destek için Diyarbakır'a gittiklerini belirten Taş, "Ailelerin tamamına yakını çocuklarının kandırıldığını veya zorla kaçırıldığını ifade ettiler." dedi.

Taş, PKK'nın çocuk yaşta insanları silahlı eylemlerde kullanarak uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işlendiğini de belirtti.