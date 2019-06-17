Son Dakika Haberleri: Kayserili Atletler Ankara'dan 4 madalya ile döndü
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Kayserili Atletler Ankara'dan 4 madalya ile döndü

1 saat önce

Ankara Ali Naili Moran Pisti'nde yapılan U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda TOHM Kayseri Atletizm sporcularından önemli dereceler geldi.

Kayserili Atletler Ankara'dan 4 madalya ile döndü, System.String[]
Ankara Ali Naili Moran Pisti'nde yapılan U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda TOHM Kayseri Atletizm sporcularından önemli dereceler geldi.

Cirit atmada 57,16'lık derecesiyle Ali Rıza Karakuş, Kayseri'nin en iyi derecesini yaparak Türkiye Şampiyonasında bronz madalyanın sahibi oldu.100 metre ve 200 metrede yarışan Kayserili atlet Ferhat Ayar 100 metrede Türkiye Üçüncüsü olurken, 200 metrede Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı. Abdulbaki Enterili mücadele ettiği 3000 metrede rakiplerine şans tanımayarak altın madalyanın sahibi oldu.Ferhat Ayar ve Abdulbaki Enterili aldıkları bu sonuçlarla 14 Temmuzda İstanbul'da yapılacak olan Yıldızlar Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sonuçlarla ilimize dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
Türkiye, Kayseri, Ankara
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