Kayserili atletler Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek - Son Dakika
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Kayserili atletler Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek

6 saat önce

1-2 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Türkiye Büyükler Salon Şampiyonasında yarışan Kayserili sporcular madalyalarla döndü.

Kayserili atletler Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek, System.String[]

1-2 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Türkiye Büyükler Salon Şampiyonasında yarışan Kayserili sporcular madalyalarla döndü.


Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olan Şampiyonada yarışan Kayserili sporculardan Burcu Subatan 1500 metrede ikinci, Süleyman Bekmezci 3000 metrede ikinci, Fatma Arık 3000 metrede ikinci oldu. Kayserili sporcular elde ettikleri bu başarılı sonuçlarla 15 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Balkan Salon Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Atletizm, İstanbul, Türkiye, Ataköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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