Son Dakika Haberleri: Kayserili atletler kürsüye ambargo koydu
Son Dakika Spor Haber

Kayserili atletler kürsüye ambargo koydu

1 saat önce

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye'nin en eski atletizm etkinliklerinden olan Cezmi Or Kupası'nın 74'üncüsü İstanbul Olimpiyat Stadı Yan Pisti'nde yapıldı.

Kayserili atletler kürsüye ambargo koydu, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye'nin en eski atletizm etkinliklerinden olan Cezmi Or Kupası'nın 74'üncüsü İstanbul Olimpiyat Stadı Yan Pisti'nde yapıldı.


74. Cezmi Or Kupası yarışlarında erkeklerde 78, kadınlarda ise 28 olmak üzere toplam 106 sporcu mücadele etti. Yarışlara katılan 1500 metre de yarışan üç Kayserili sporcu ise kürsüyü paylaştı. Kayserili sporculardan Süleyman Bekmezci'nin birinci olduğu 1500 metre yarışlarında Ersin Tekal ikinci, Ahmet Mutlu ise üçüncü oldu.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı atletleri ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Olimpiyat Stadı, İstanbul, Atletizm, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor: Sayıları 4 bini aştı
Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz Erdoğan'ın "Türkiye'yi tehdit ediyor" dediği saldırılara ilişkin Rusya'dan açıklama: Anlaşma ihlal edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 14:42:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserili atletler kürsüye ambargo koydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]