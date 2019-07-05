Son Dakika Haberleri: Kayserili atletler U20 Avrupa Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
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Kayserili atletler U20 Avrupa Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

2 saat önce

Kayseri TOHM Atletizm sporcularından Ömer Amaçtan ve Ahmet Mutlu ile Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Atletizm sporcularından Burak Karataş İsveç'te düzenlenecek olan U20 Gençler Avrupa Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

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Kayseri TOHM Atletizm sporcularından Ömer Amaçtan ve Ahmet Mutlu ile Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Atletizm sporcularından Burak Karataş İsveç'te düzenlenecek olan U20 Gençler Avrupa Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

U20 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası 18 - 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında İsveç'te düzenlenecek.

Şampiyonada; Sprint branşında Kayseri tarihinin en iyi 200 metresini koşarak Avrupa Barajını geçen Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Sporcusu Burak Karataş, Kayseri TOHM Atletizm sporcularından Ömer Amaçtan ve Ahmet Mutlu Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; İsveç'te düzenlenecek olan Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:22 Kaynak: İHA
türkiye, avrupa, isveç, Spor
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