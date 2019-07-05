Kayserili atletler U20 Avrupa Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
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Kayseri TOHM Atletizm sporcularından Ömer Amaçtan ve Ahmet Mutlu ile Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Atletizm sporcularından Burak Karataş İsveç'te düzenlenecek olan U20 Gençler Avrupa Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:22 Kaynak: İHA
TOHM Atletizm
sporcularından Ömer Amaçtan ve Ahmet Mutlu ile Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Atletizm sporcularından Burak Karataş İsveç
'te düzenlenecek olan U20 Gençler Avrupa
Atletizm Şampiyonasında Türkiye
'yi temsil edecek.
U20 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası 18 - 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında İsveç'te düzenlenecek.
Şampiyonada; Sprint branşında Kayseri tarihinin en iyi 200 metresini koşarak Avrupa Barajını geçen Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Sporcusu Burak Karataş, Kayseri TOHM Atletizm sporcularından Ömer Amaçtan ve Ahmet Mutlu Türkiye'yi temsil edecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; İsveç'te düzenlenecek olan Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ
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