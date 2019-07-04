Son Dakika Haberleri: Kayserili atletlerden 1 gümüş, 1 bronz madalya
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Kayserili atletlerden 1 gümüş, 1 bronz madalya

8 dakika önce

29-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Trabzon Söğütlü Atletizm Pistinde yapılan U16 Türkiye Şampiyonası kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Kayserili atletlerden 1 gümüş, 1 bronz madalya, System.String[]
29-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Trabzon Söğütlü Atletizm Pistinde yapılan U16 Türkiye Şampiyonası kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

28 takım 320 atletin mücadele ettiği Şampiyonada yarışan Kayserili sporcu Furkan Mutlu 800m'de ikinci, Halil Sade 1500m'de üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, U16 Türkiye Şampiyonasında dereceler elde eden sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:49 Kaynak: İHA
Spor
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