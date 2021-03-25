Kayserili balıkçılar: "Bu sene palamut iyiydi, hamsi büyüyemedi" - Son Dakika

Kayserili balıkçılar: "Bu sene palamut iyiydi, hamsi büyüyemedi"

25.03.2021 10:43
Kayserili balıkçılar:

Kayseri'de bulunan balıkçılarda hareketlilik yaşanırken, Karadeniz hamsinin kilosu 24, istavritin kilosu 19, uskumrunun kilosu 19, alabalığın kilosu 24, somonun kilosu 29, çupranın kilosu 39, levreğin kilosu ise 47 TL'den satılıyor.

Kayseri'de bulunan balıkçılarda hareketlilik yaşanırken, Karadeniz hamsinin kilosu 24, istavritin kilosu 19, uskumrunun kilosu 19, alabalığın kilosu 24, somonun kilosu 29, çupranın kilosu 39, levreğin kilosu ise 47 TL'den satılıyor. Balık sezonunun sonuna yaklaşıldığını aktaran balıkçı Mehmet Boran, "Bu sene palamut iyiydi, hamsi büyüyemedi" dedi.

Balıkta sezonun sonuna doğru geldiklerini aktaran balıkçı Mehmet Boran, yağışların zamanında yağmamasından dolayı hamsinin bu yıl büyüyemediğini kaydetti. Boran, "Bu dönemde müşteriler, 'Sezonun balığı ne?' diye soruyor. Bu dönemde taze hangi balığı buldular ise onu yesinler. Hamsinin de sonuna geliyoruz. Malum bu sene hamsi büyüyemedi. Yasağa da girmesine rağmen yağışların zamanında gelmemesinden dolayı hamsi büyüyemedi. Her keseye uygun balık var. Vatandaşlarımız bu dönemde de balık tüketsinler. Çünkü pandemiden dolayı en sağlıklı yiyecek balıktır. Vatandaşlarımıza doğal ürünler tüketmeye gayret göstersinler diyorum. Fiyatlarımız normal seyirde devam ediyor. Av yasağı 1 Nisan ile 15 Nisan'a kadar sürenler var. Ancak bu balıkçılığın bittiği anlamına gelmiyor. 12 ay boyunca balıkçılık devam ediyor. Gırgırlara ve trollere yasak geldiğinde teknelerimiz balık çekmeye devam ederler. Küçük çaplı avlanmalar devam eder. Az da olsa taze ürün bulunur. 12 ay boyunca balık olur" dedi.

"Hamsi bu yıl küçük oldu ama taze oldu"

Yağışın zamanında gelmemesinden dolayı hamsinin büyüyemediğini belirten Mehmet Boran, "Balığın dönemi hamsi ile başlamaz. Balıkçılıkta eylül ve ekim aylarında 45 gün süre ile palamutla başlar. Bu sene de palamut gayet iyiydi. Palamudun çok çıkması, hamsinin az çıkması demektir. Çünkü palamut hamsiyi tüketir. Bir palamut günde 1 kilo kadar hamsi tüketir. Yağışlarda gecikip, palamutta çok çıkınca hamsinin azalmasına neden olur. Çünkü palamut hamsiyi tüketti, yağış azaldı, dolayısı ile hamsi büyüyemedi. Av yasağı olumlu bir karardır. Büyümesi için ama yağış zamanında gelmeyince balık büyüyemedi. Ancak olmadı değil, oldu. Küçük oldu ama taze taze oldu" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayserili balıkçılar: Bu sene palamut iyiydi, hamsi büyüyemedi
Kayserili balıkçılar: Bu sene palamut iyiydi, hamsi büyüyemedi

Türk Lirası, Av Yasağı, Karadeniz, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayserili balıkçılar: 'Bu sene palamut iyiydi, hamsi büyüyemedi' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor         
10:53
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor         
10:20
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum         
10:17
Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek         
09:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya!         
09:31
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi         
08:14
İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız         
07:38
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi         
18:42
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 11:46:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserili balıkçılar: "Bu sene palamut iyiydi, hamsi büyüyemedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei