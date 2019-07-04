Son Dakika Haberleri: Kayserili başarılı futbolcu İçel İdman Yurdu ile anlaştı
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Kayserili başarılı futbolcu İçel İdman Yurdu ile anlaştı

29 dakika önce

Kayseri'nin yetiştirdiği 25 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Onur Kaya, 3 yılda yaşadığı 2 şampiyonluk sonrasında İçel İdman Yurdu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserili başarılı futbolcu İçel İdman Yurdu ile anlaştı, System.String[]
Kayseri'nin yetiştirdiği 25 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Onur Kaya, 3 yılda yaşadığı 2 şampiyonluk sonrasında İçel İdman Yurdu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol hayatına Kayserispor'da başlayan, orta saha ve ön liberoda görev yapan ve sağ ayaklı 25 yaşındaki Onur Kaya, Kayseri Yolspor, Ünye 1975 Spor, Osmaniyespor, Yozgatspor 1959FK kulüplerinde oynadı. Onur Kaya, Osmaniyespor ve Yozgatspor'da forma giydiği 3 yılda 2 şampiyonluk yaşadı.

Bölgesel Amatör Ligde 129 maçta forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran başarılı futbolcu, Mersin İdman Yurdu ve İçel Spor'un birleşerek oluşturduğu İçel İdman Yurdu ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Orta sahada görev yapan Onur Kaya, İçel İdman Yurdu'nda da şampiyonluklar yaşamayı hedeflediğini söyledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:32 Kaynak: İHA
Onur Kaya, Kayseri, İçel, Spor
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