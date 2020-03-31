Son Dakika › Güncel › Kayserili Başkanlardan 'Mili Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika
Kayserili Başkanlardan 'Mili Dayanışma Kampanyası'na destek
6 saat önce
Korona virüsün önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Mili Dayanışma Kampanyası'na Kayserili Belediye Başkanlarından da destek geldi.
Korona virüsün önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Mili Dayanışma Kampanyası'na Kayserili Belediye Başkanlarından da destek geldi.
Sosyal medya hesaplarından dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Mili Dayanışma Kampanyası'na destek olduğunu açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 5 aylık maaşını, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 2 aylık maaşını, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu 3 aylık maaşını ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de 2 aylık maaşını bağışladı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:56 Kaynak: İHA
Son Dakika İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek