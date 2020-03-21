Kayserili berberden ilginç tıraş: Fırça sapına taktığı tarak ve makineyle tıraş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Genel Kayserili berberden ilginç tıraş: Fırça sapına taktığı tarak ve makineyle tıraş yaptı - Son Dakika

Kayserili berberden ilginç tıraş: Fırça sapına taktığı tarak ve makineyle tıraş yaptı

6 saat önce

Kayserili berberden ilginç tıraş: Fırça sapına taktığı tarak ve makineyle tıraş yaptı Kayseri'de bir berber, 'Evde kal' uyarılarına rağmen dışarı çıkanları uyarmak amacıyla aldığı tedbiri göstererek, fırça sapına tarak ve tıraş makinesi bağladı.

Kayserili berberden ilginç tıraş: Fırça sapına taktığı tarak ve makineyle tıraş yaptı

KAYSERİ - Kayseri'de bir berber, 'Evde kal' uyarılarına rağmen dışarı çıkanları uyarmak amacıyla aldığı tedbiri göstererek, fırça sapına tarak ve tıraş makinesi bağladı. Berberin bu görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında özellikle yaşlıların evden çıkmaması istendi. İzlediği haberlerden yaşlıların dışarıda olduğunu gören Kayserili berber Mehmet Demirdoğan da, sosyal mesaj vermek amacıyla bir video çekti. Çektiği videoda sürekli kullandığı taraf ve tıraş makinesini fırça sağına bağlayan Demirdoğan, 'Biz önlemlerimizi aldık, ya siz' diyerek uyarıda bulundu.

Berber Mehmet Demirdoğan, "Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen Korona virüse karşı önlem almak amacıyla bizde berberler olarak kendi içimizde önlem aldık. Hem müşterilerimizi sağlığı hem de kendi sağlığımız için eldiven ve maske kullanmaya başladık. Biz ister istemez çalışmaya devam ediyoruz ama 'Evde kal' uyarılarına rağmen dışarı çıkmaya devam eden vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak amacıyla tarağımızı ve makinamızı fırça sapına bağlayarak sosyal bir mesaj vermek istedik" dedi.

Berberlerin geçici süre kapatılması

Berber Mehmet Demirdoğan ayrıca, berberlerin geçici bir süre durdurulması kararını da değerlendirerek, "Şimdi alınan kararla da akşam 6'dan sonra dükkanımızı kapatacağız. Halk sağlığı bizim mesleğimizden daha önemlidir. Alınan kararın faydalı olacağına inanıyorum. Yetkililerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kayserili berberden ilginç tıraş: Fırça sapına taktığı tarak ve makineyle tıraş yaptı

Çin Halk Cumhuriyeti, Kayseri, Wuhan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:29 Kaynak: İHA

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