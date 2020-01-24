Kayserili besicinin iki ineği ikiz buzağı dünyaya getirdi - Son Dakika
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Kayserili besicinin iki ineği ikiz buzağı dünyaya getirdi

6 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki ineğin ikiz buzağı doğurması besici Mehmet Satılmış'ın yüzünü güldürdü.

Kayserili besicinin iki ineği ikiz buzağı dünyaya getirdi, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki ineğin ikiz buzağı doğurması besici Mehmet Satılmış'ın yüzünü güldürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kopçu Mahallesi'nde işletmesi bulunan Satılmış'a ait iki inek, ikisi dişi, ikisi erkek 4 prematüre (erken doğum) buzağı dünyaya getirdi

Küpeleme işlemleri için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe veren Satılmış, yeni doğan 4 buzağıyı veterinerlere muayene ettirdi.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen buzağılar için Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Satılmış'a biberon hediye edildi.

Mehmet Satılmış, Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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