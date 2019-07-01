Son Dakika Haberleri: Kayserili Bisikletçiler 2 Altın, 2 Gümüş madalya ile döndü
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Kayserili Bisikletçiler 2 Altın, 2 Gümüş madalya ile döndü

2 saat önce

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Salcano Arnavutköy MTB CUP yarışmalarından Kayserili Bisikletçilerimiz 2 altın, 2 gümüş madalya ile döndü.

Kayserili Bisikletçiler 2 Altın, 2 Gümüş madalya ile döndü, System.String[]
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Salcano Arnavutköy MTB CUP yarışmalarından Kayserili Bisikletçilerimiz 2 altın, 2 gümüş madalya ile döndü.

Salcano Arnavutköy MTB CUP Yarışmaları 30 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Arnavutköy'de yapıldı.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalarda İlimizi temsilen katılan bisikletçilerimizden; Yıldız A Erkeklerde Davut Duman 2., Yıldız B Erkeklerde; Mehmet Can Çukur 1., Raşit Kolaklıkaya 4., Genç Bayanlarda İrem Nur Korkmaz 1. ve Melike Havva Yiğit 2. oldu.

Sporcularımız elde ettikleri bu derecelerle büyük bir başarıya imza atarak 2 altın, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; katıldıkları turnuvalardan derecelerle dönen Kayserili Bisikletçileri ve Antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:20 Kaynak: İHA
Arnavutköy, İstanbul, Salcano, Spor
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