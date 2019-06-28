Son Dakika Haberleri: Kayserili Bisikletçiler tarih yazdı
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Kayserili Bisikletçiler tarih yazdı

1 saat önce

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 27-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Konya'da yapılmakta olan Türkiye Yol Şampiyonasında Kayserili Bisikletçiler Büyük bir başarıya imza atarak 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazandı.

Kayserili Bisikletçiler tarih yazdı, System.String[]
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 27-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Konya'da yapılmakta olan Türkiye Yol Şampiyonasında Kayserili Bisikletçiler Büyük bir başarıya imza atarak 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazandı.

Zamana karşı yarışan sporcularımızdan yıldız A erkeklerde Davut Duman Türkiye şampiyonu olurken, Zamana Karşı Yıldız B erkeklerde Mehmet Can Çukur Türkiye üçüncüsü ve zamana karşı yıldız bayanlarda Funda Taşkın Türkiye ikincisi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici şampiyonada derece yapan sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Türkiye Bisiklet Federasyonu, Konya, Türkiye, Spor
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