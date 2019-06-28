Kayserili Bisikletçiler tarih yazdı
1 saat önce
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 27-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Konya'da yapılmakta olan Türkiye Yol Şampiyonasında Kayserili Bisikletçiler Büyük bir başarıya imza atarak 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazandı.
Türkiye Bisiklet Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
tarafından 27-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Konya
'da yapılmakta olan Türkiye Yol Şampiyonasında Kayserili Bisikletçiler Büyük bir başarıya imza atarak 1 Altın, 1 Gümüş
ve 1 Bronz madalya kazandı.
Zamana karşı yarışan sporcularımızdan yıldız A erkeklerde Davut Duman Türkiye şampiyonu olurken, Zamana Karşı Yıldız B erkeklerde Mehmet Can Çukur
Türkiye üçüncüsü ve zamana karşı yıldız bayanlarda Funda Taşkın Türkiye ikincisi oldu.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici şampiyonada derece yapan sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi
Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi, listenin ilk sırasında Ruslar yer aldı
Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar
Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı!