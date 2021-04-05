Kayserili çift 20 yıllık hasreti evlat edindikleri ve koruyucu ailesi oldukları kızlarıyla dindirdi - Son Dakika

Koruyucu aile sayısında dördüncü sırada yer alan Kayseri'de yaşayan Merve ve Hayrettin Özdemir çifti, bir kız bebeği evlat edindi, bir kız çocuğuna da koruyucu ailelik yapıyor.

Özdemir çifti, 2000 yılında dünyaevine girdi ancak bebek sahibi olamayınca 7 defa tüp bebek denedi.

Tüm çabalarına rağmen çocukları olmayan aile, hem koruyucu aile olmak hem de evlat edinmek için Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Başvuruları olumlu cevaplanan aile, koruyucu ailesi oldukları 3 yaşındaki kız çocuğu ile 20 yıl sonra anne ve babalığı tattı. Özdemir çifti, yaklaşık 7 ay önce de başka bir kız çocuğunu evlat edindi.

Koruyucu anne Merve Özdemir, AA muhabirine, hem koruyucu ailelik hem de evlat edinmek için 2018 yılında başvurduklarının olumlu yanıtlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek,"Bunca yıl boşa beklemişim, benim gibi bekleyen insanlar varsa hiç zaman kaybetmesinler. O sizin canınız, her şeyiniz oluyor, iyi ki de başvurmuşum." dedi.

Koruyucu ailesi oldukları çocukla kurumdaki ilk karşılaşmalarını anlatan Özdemir, "Kapı açıldı, annesi kim diye sordular, konuşamadım. Bakışları çok güzeldi, 20 yıl sonra 'İşte bu dedim, çok bekledik.' dedim. Çok farklı bir heyecandı. Tedavi gördüğüm zamanlardaki gibi olmayacak mı, nasıl olacak diye tedirgindim. Evimize geldiği gün sabaha kadar nefesini dinledim." ifadelerini kullandı.

"Kızımın ilk anne dediğini unutamıyorum"

İkinci kızlarını ise henüz 1-2 aylıkken evlat edindiklerini, şu an 9 aylık olduğunu aktaran Özdemir, iki kızının da sevgisinin bambaşka olduğunu dile getirdi.

Evlat sahibi olmak isteyenlere, kurumlardaki çocuklara ailelik yapmak için "zaman kaybetmeyin" tavsiyesinde bulunan Özdemir, şöyle devam etti:

"İnanamıyorsunuz, biri bir odada yatıyor, diğeri öbür odada yatıyor. Bizim evimizde çocuk var, çocuk sesleri var. Eğer ailelerin aklında böyle bir düşünce varsa beklemesinler. O çocukların bize, bizim de o çocukların sevgisine ihtiyacımız var. Bu çocuklarla anne ve baba olmanın tadına vardık. Kızımın ilk anne dediğini unutamıyorum, ilk baba dediğini unutamıyoruz. Bizler sosyal medya üzerinden de aileleri teşvik ediyoruz. Çekinmiyorum, çocuk isteyen herkese tavsiye ediyorum. Biz iki arkadaş bu yola çıkmıştık. O arkadaşım da koruyucu aile oldu, şimdi evlat edinmede sıra bekliyor. Zaman kaybetmesinler, başvursunlar."

Baba Hayrettin Özdemir de eşinin tavsiyesi ve ısrarıyla koruyucu aileliğe ve evlat edinmeye karar verdiklerini söyledi.

"Biz bu kadar konuyla ilgili bilgi değildik." diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Eşimin araştırmaları, tespitleri sonucu karar verdik. İyi ki de böyle bir karar vermişiz. Aşamalar kolay olmadı, bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor, onları yerine getirdik. Allah'a şükür kızlarımızı aldık. Geç kalmışız, keşke daha önce olsaydı. Devletimizin imkanları çok güzel, bu çocuklara kurumlarda çok güzel bakılıyor ama bir aile ortamı olması gerekiyor. Biz de bu çocuklara bir aile ortamı oluşturabildiysek ne mutlu bize. Allah'ın izniyle bu kızlarımız yanımızdan ayrılmayacak diye bekliyoruz, onlara bir gelecek hazırlıyoruz."

"Kayseri koruyucu ailede dördüncü sırada"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cüneyd Özdemir de Kayseri'de 263 ailenin yanında 305 çocuğun aile sıcaklığında büyüdüğünü belirtti.

Kentin koruyucu aile sayısında dördüncü sırada yer aldığına dikkati çeken Özdemir, "2020 yılı koruyucu aile hedefini gerçekleştirmede birinci sırada yer aldık. 8 yabancı uyruklu çocuğumuz ailelerimizin yanında. Ayrıca 38 engelli çocuğumuz da yine ailelerimizin yanlarında, sıcak yuvalarında. Çocuğumuz aile yanına verilirken de verildikten sonra da hiçbir aşamada ailemizi yalnız bırakmıyoruz. Ailelerimize yönelik eğitimlerimiz var. Çocukların gelişim süreçleri, ergenlik dönemiyle ilgili danışmanlarımız eğitimler veriyor." diye konuştu.