Kayserili çiftçi 200 kayısı ağacını don vurunca söktürdü - Son Dakika
Son Dakika Genel Kayserili çiftçi 200 kayısı ağacını don vurunca söktürdü - Son Dakika

Kayserili çiftçi 200 kayısı ağacını don vurunca söktürdü

6 saat önce

Kayserili çiftçi 200 kayısı ağacını don vurunca söktürdü Çiftçi Zafer Erten, "Millet deli görsün sök, bas acıma" diyerek kayısı ağaçlarını söktürdü Kayseri'de kayısı ağaçlarını don vuran çiftçi Zafer Erten, "Hep ben ağlıyorum, bu sefer ağaçlar ağlasın, millet deli görsün sök" diyerek her yıl 20...

Kayserili çiftçi 200 kayısı ağacını don vurunca söktürdü

Çiftçi Zafer Erten, "Millet deli görsün sök, bas acıma" diyerek kayısı ağaçlarını söktürdü

KAYSERİ - Kayseri'de kayısı ağaçlarını don vuran çiftçi Zafer Erten, "Hep ben ağlıyorum, bu sefer ağaçlar ağlasın, millet deli görsün sök" diyerek her yıl 20 bin TL harcadığı ağaçlarını kepçe ile söktürdü.

Kayseri'de 24 Nisan Cuma günü hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle zirai don yaşandı. Zirai don olayının hissedildiği Yeşilhisar ilçesinde 10 dönüm tarladaki yaklaşık 200 kayısı ağacı büyük zarar gördü. Kayısı ağaçlarını don vuran çiftçi Zafer Erten, her yıl 20 bin TL masraf ettiği ağaçları kepçe ile söktürdü. Ağaçların sökümünü de cep telefonu ile görüntüleyen Erten, "10 yaşında herhalde bu ağaçlar. Komple yukarıya kadar söktürüyorum. Sök oğlum acıma, aferin ver coşkuyu. Ekmesi para, kalkması para, ağaçları görüyorsunuz. Hepsini de söktürüyorum. Ağaçları söktürüyorum, benimle dalga geçecekler. Soğuk aldı hepsini. Sök oğlum baba gibi. Çağla maalesef iptal, hep ben ağlıyordum bu sefer ağaçlar ağlasın, yapacak bir şey yok. 50 dönüm kayısılıktı burası, söke söke 10 dönüm bırakmıştık. Bu 10 dönüme de her yıl 20 bin TL masraf ediyorum. Ben gideyim, yine çatırtıya dayanamıyorum. Hiç bırakmayacağım, daha yeni çapaladım altını. Burayı bin 500 TL'ye çapalarlardı. Millet deli görsün sök, bas bas acıma. Psikolojim allak bullak oldu" diye konuştu.

Kayserili çiftçi 200 kayısı ağacını don vurunca söktürdü

Kayseri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:03 Kaynak: İHA

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