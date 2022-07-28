Kayserili Çiftçi: "Gübre Almak İçin Yedi İnek Sattım Yetmedi, Kredi Çektim"

Kayserili çiftçi, ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sorunları İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'a aktardı. Çiftçi, "Gübre almak için yedi ineğimi sattım yetmedi, kredi çektim. O zaman toplam 40 bin liraya sattığım ineklerin şimdi tanesi 30-40 bin lira. Devlet bizi tüccara teslim ediyor hakkımızı alamıyoruz" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'ndeki çiftçileri ziyaret etti. İYİ Parti Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy da ziyarete eşlik etti.

Kayserili çiftçi, artan maliyetlere tepki göstererek, zamlara ilişkin şöyle konuştu:

"DEVLET BİZİ TÜCCARA MAHKUM EDİYOR"

"Tarımla uğraşan gübreyi de alamıyor, mazotu da alamıyor. Yedi ineği sattım, gübre alabilmek için yetmedi. Ziraat'ten kredi aldım. O zaman toplam 40 bin liraya sattığım ineklerin şimdi tanesi 30-40 bin lira. Hakkımı ver alacağını da al, ama devlet bunu yapmıyor. Devlet bizi tüccara teslim ediyor, mahkum ediyor. Kazanamıyor, ürettiğimizle zarar ediyoruz"

Çiftçileri dinleyen Ataş, kendisinin de çiftçi çocuğu olduğunu, sorunları bildiğini ve yaşanan sıkıntıları Meclis'te de gündeme taşıdığına vurgu yaptı. Ataş, çiftçilere ekinlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.