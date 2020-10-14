Kayserili çiftçilere 414 ton yem bitkisi tohum desteği yapıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Kaba Yem Bitkilerinin Artırılması Projesi" kapsamında çiftçilere 414 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin artık sadece ticaret ve sanayi kenti olmadığını aynı zamanda tarımda da adından söz ettirdiğini söyledi.

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu anımsatan Büyükkkılıç, pandemi sürecinde kendi kendine yetebilmenin önemini bir kez daha anladıklarını vurguladı.

Bu projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın üretene gereken desteği ve fırsatı verilmesi talimatı kapsamında geliştirdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çilek fidesinin yüzde 56'sı Kayseri'de üretiliyor. Çerezlik kabak çekirdeğinde ise yüzde 40'lık payla Türkiye'de birinciyiz. Bu konuda gerekli desteklemelerimiz devam ediyor. Toplam bedeli 2 milyon 682 bin lira civarındaki projeyle 118 ton yem bezelyesi, 171 ton Macar fiği 125 ton kılçıksız buğday olmak üzere 414 ton yem bitkisi dağıtacağız. Bu projeyle 663 çiftçimiz 31 bin dekarda ekim yapacak."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Türkiye'de et değil ot sorunu olduğunu söyledi.

Yem bitkisi tohum desteğinin ot ihtiyacının giderilmesi adına önemli bir adım olduğunu altını çizen Şahin, "Dağıtılan bu tohumlarla elde edilen yem 15 bin büyük baş hayvanın 1 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek. Bu bir başlangıç. Bu konuda daha iyi günlere geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yem bitkisi tohumları çiftçilere dağıtılmaya başlandı.