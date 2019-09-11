Kayserili çiftçinin 20 yıllık birikimini bir gecede çaldılar

Kayseri'de bir besicinin 20 yıllık birikimi olan 18 büyükbaş hayvanı çalındı. Hırsızların hayvanları 3 kilometre yürüttükten sonra araca bindirerek çaldıkları belirlendi.



Talas ilçesine bağlı Kuruköprü köyünde meydana gelen olayda, gece hayvanlarını ahıra getirerek istirahat eden Ahmet Kuramaz, sabah namazı için uyandığında hayvanlarının yerinde olmadığını gördü. Şaşkınlıkla hemen köy muhtarını ve jandarmayı arayan Kuramaz, ekiplerin gelmesiyle beraber hayvanların yürütülerek çalındığını anlayınca ikinci kez şaşkınlık yaşadı. 3 çocuk babası olan ve tek geçim kaynağı hayvanları çalınan Ahmet Kuramaz, yetkililerden hayvanlarının bulunması için yardım istedi.



Hayvanların yürütüldüğünün kesin olduğunu fakat nereden araca bindirildiğine dair hala bilgi sahibi olamadıklarını söyleyen Ahmet Kuramaz, "Gece saat 12.30'da hayvanlarım yerindeydi. O saatte de yattım ben zaten. Burada akrabalarımız var ve emniyet içerisindeydi hayvanlarımız. Sabah namazı için saat 05.30 sıralarında buraya geldiğimde hayvanların götürüldüğünü gördüm. Anında muhtara ve jandarmaya haber verdik. Jandarma ekipleri anında müdahale ederek, gerekli yerlerle görüşüp haber verdiler. Fakat hayvanları buradan kamyona yükleyerek götürmemişler ve buradan 2-3 kilometre yürüterek götürmüşler. Sonrasında da araca bindirdikleri konusunda kesin bir karar yok ama yürüterek götürdükleri kesin. Çünkü hayvanların izlerinden ve dışkılarından takip ederek gidiş istikametlerini gördük ama köyün boş tarlalarında bütün hayvanlar gezdiği için izlerini kaybettik. Bu olayla birlikte 10 tane inek, 4 tane hamile düve ve 4 tane de normal düve olmak üzere 18 tane büyükbaş gitti. Elimde kalan da 1 tane doğum yapmış ineğim vardı, onu içeriye almıştım. O ve çalınan hayvanların bir tane yavrusu var içeride ve 3 tane daha yavru hayvanım kaldı" dedi.



Tek geçim kapısının hayvanları olduğunu söyleyen Kuramaz, yetkililerden bulunması için yardım isteyerek, "Güvenlik güçlerimizden ricam, hayvanlarımın bulunması için ulaşabildikleri en ücra yerlere ulaşmalarını rica ediyorum. Çünkü bu hayvanlar yürütülmüş ve çevrede kesimhaneler varsa oralarla irtibat kurulmasını, malların kulak küpeleri var oradan takip edilmesini istiyorum. Mallarım dışında yeni emekli oldum onun da parasını dahi almadım başka gelirim yok hayvancılıkla geçiniyorduk biz. Bu işe birkaç inekle başladım ve zamanla bu 18 tane ineği iyi kötü burada yetiştirdim ve bir geçim kapım onlardı benim. Devletimizin kolu büyüktür ve büyüklerimizden ricam malımı bulmaları. Benim okuyan 3 tane çocuğum var, devletimize bana yardım edin diyemem ama hayvanlarımı bulmamda yardım istiyorum" diye konuştu.



Daha önce de hırsızlık durumlarının yaşandığını ve hayvanları araziye çıkartmaktan korktuklarını belirten Kuruköprü Köyü Muhtarı Bilal Yardım ise, "Vatandaşımızın karşılaştığı durumlar bizde de var. Geceye kadar hayvanlarına bakan vatandaşımız evine çıkıp istirahat etmiş ve sabah namazına kalktığında hayvanların çalınmasından haberi olmuş. O kadar şaşırmış ki kimi arayacağını bilemediği için beni aradı. Hemen jandarma ekiplerine haber vererek, beraber buraya geldik. Daha sonra birlikte hayvanların izlerini takip ederek Malatya yolu tarafına doğru götürüldüğünü anladık. 2013 yılında yine köyümüzde bir hayvan hırsızlığı oldu. Ondan 1 yıl önce bitişiğimizdeki köyde aynı durumu yine yaşadık. Biz çiftçiyiz ve araziye hayvan çıkartmaktan korkuyoruz. Hayvanın varsa düşmanın da var oluyor. Hayvan olunca akşam eve girmeye korkuyorum. Benim muhtar olarak isteğim, jandarma ekiplerimizin burada daha sık devriye gezmesi, buralara da bekçi verilmesi ve kamera sayılarının arttırılması. Çünkü arazi her yönden tehlikeli ve korkuyoruz" dedi. - KAYSERİ