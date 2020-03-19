Kayserili eczacı el dezenfektanı üretimine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayserili eczacı el dezenfektanı üretimine başladı - Son Dakika

Kayserili eczacı el dezenfektanı üretimine başladı

24 dakika önce

Kayseri'de bir eczacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılması nedeniyle talebin arttığı el dezenfektanı üretimine başladı.

Kayserili eczacı el dezenfektanı üretimine başladı, System.String[]

Kayseri'de bir eczacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılması nedeniyle talebin arttığı el dezenfektanı üretimine başladı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda bulunan öğretim üyelerinden oluşan komisyonun aldığı tavsiye kararının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından uygun görülmesi üzerine, Kayserili eczacı Ayşe Gemici, laboratuvarında iki formülle el antiseptiği üretimine yöneldi.

Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum sağlığının korunması için üretimin bu işin eğitimini almış eczacılar tarafından reçetesiz yapılmasının gerektiğini söyledi.

El antiseptiklerinin temininde yaşanan zorluklar nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünce onaylı iki formülün eczanelerde reçete gerektirmeden üretilmesinin önünün açıldığını belirten Gemici, bu bağlamda eczanelerindeki laboratuvarda halk sağlının korunması için el dezenfektanı hazırlamaya çalıştıklarını anlattı.

Türk Eczacılar Birliğinin majistral ilaç tarifesine bağlı kalarak ürünün satış fiyatını belirlediklerini dile getiren Gemici, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren laboratuvarımızda üretim yapmaya başladık. 50,100, 150 ve 200 mililitrelik şişelerde halkın kullanımına sunuyoruz. Piyasada hazır bulunanlardan daha düşük fiyata satacağız. Olağanüstü bir durum olduğu için taleplere yetişmeye çalışacağız. Dezenfektana vatandaşlardan çok fazla talep var. Piyasada bulunan el dezenfektanları yüksek fiyattan satılmakta. Kendi üretimimizi daha uygun fiyata satacağız."

Gemici, üretimde kullandıkları alkol ve ambalajın temininde sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Dezenfektanı, su ve sabuna ulaşamadığımızda ellerimizi iyice ıslatacak şekilde sıkıyoruz ve ovuşturuyoruz. Dezenfektanlar ellerde kurumaya neden olabilir. Elimizi yıkadıktan sonra nemlendirici krem sürmeyi ihmal etmeyelim." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:40 Kaynak: AA

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