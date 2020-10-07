Kayserili esnaf, Brezilyalı eşiyle çeviri programından anlaşıyor - Son Dakika

Kayserili esnaf, Brezilyalı eşiyle çeviri programından anlaşıyor

KAYSERİ'de esnaf Mehmet Erdem (63), 2 yıl önce sosyal medyadan tanışarak evlendiği Brezilyalı Ana Maria Americo da Silva (52) ile çeviri programı üzerinden iletişim kuruyor. Eşiyle çiğ köfte dükkanı işleten Erdem, "Eşim Türkçe'nin bazı kelimelerini öğrendi. Telefonumuzdaki program aracılığıyla anlaşıyoruz. Portekizce ve Türkçe çeviri ile iletişim kuruyoruz" dedi. Mehmet Erdem, 3 yıl önce Brezilya'nın Sao Paulo kentinde okul öncesi öğretmeni olan Ana Maria Americo da Silva ile sosyal medyadan tanıştı. Bir süre internet üzerinden konuşan çift, ardından evlenmeye karar verdi. Mehmet Erdem, 2 yıl önce kente gelen Brezilyalı kadın ile evlenerek hayatını birleştirdi. Brezilyalı kadın, evlendikten sonra eşinin çiğ köfte dükkanında çalışmaya başladı. Ancak çiftin en büyük sorunu ise birbirleri ile iletişim kurmada oldu. Çift bu sorunu ise telefonlarındaki çeviri programından destek alarak çözdü.'KAYSERİ'Yİ ÇOK SEVDİ'10 yıldır çiğ köfte sektöründe olduğunu söyleyen Mehmet Erdem, "Bir dönem ara verdim. Ardından, Maria ile internetten tanıştık ve yeniden çiğ köfte sektörüne giriş yaptım. Resmi nikahımızı yaptık. Türkiye 'yi ve Kayseri'yi çok sevdi. Buradan ayrılmak istemiyor. İşini de çok sevdi. İnternetten 1 yıl görüştük ve birlikte olmaya karar verdik. 16 saatlik uçuşun ardından İstanbul 'a ardından da Kayseri'ye geldi" dedi.'PORTEKİZCE VE TÜRKÇE ÇEVİRİ İLE İLETİŞİM KURUYORUZ'Eşiyle iyi bir şekilde anlaşabildiğini kaydeden Erdem, "Eşim Türkçe'nin bazı kelimelerini öğrendi. Telefonumuzdaki program aracılığıyla anlaşıyoruz. Portekizce ve Türkçe çeviri ile iletişim kuruyoruz. Maria'ya çok ilgi var. Kayseri'de böyle bir şey olmadığı için müşteriler şaşırıyor. Maria'nın güler yüzlü olması insanlara iyi geliyor. Çevremizden olumlu tepkiler alıyoruz. Maria'nın Brezilya'da bir oğlu bir de kızı var, torunları var. Maria çok titiz ve çalışkan bir kadın" ifadelerini kullandı.

Ana Maria da Kayseri'de olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.