Kayserili Esnaf: "Rahmetli Demirel, Ecevit Vardı; Herkes Eleştirdi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bir esnaf, Ataş'a "Rahmetli Demirel, Ecevit vardı; herkes eleştirdi. Şimdi eleştiremiyorsun. Eleştirdiğinde çoluğuna çocuğuna FETÖ'cü diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vatan hainisin diyorlar… Ben oy da verdim, MHP'liyim. 35 senelik üyeliğim vardı, yemin ediyorum sildirdim" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün esnafı ziyaret etti. Ekonomik sorun ve ayrımcılık konusunda yurttaşlar Ataş'a dert yandı.

"ÇOCUKLARIMI YURT DIŞINA GÖNDEREBİLSEM ANINDA GÖNDERECEĞİM"

Bir tuhafiye esnafı; Ataş başkanlığındaki heyete "Evvelden Yahyalı'ya geldim, sadece üç tane çocuğu okutabilmek için…. Keşke okutmasaydım; üç tane çocuğu okuttum. Mühendisi polis yapayım diyorum, polis yapamıyorum. Gariban çocuğu başka hiçbir şey olamıyor. Çok şükür bizim de Allah'tan başka kimsemiz yok. Elimden gelse çocuklarımı yurt dışına gönderebilsem anında göndereceğim" dedi.

"ELEŞTİRDİĞİNDE ÇOLUĞUNA ÇOCUĞUNA FETÖ'CÜ DİYORLAR"

35 yıl MHP üyesi olduğunu ve üye kaydını sildirdiğini belirten ayakkabı satan bir esnaf ise şöyle konuştu:

"Geçen sene burada benim altı ay dükkanım kapandı, 10 bin-20 bin lira destek diye hibe altında para verdi. Şu anda o parayı 52 bin lira olarak geri istiyorlar. Adamlar bu kadar mülteciyi getirip de memleketimde beslemek zorunda değil, ben vergi veriyorum. Sen bugün yüz milyarlarca dolar harcıyorsun, ondan sonra bunlara briket ev yapacağım diyorsun. Bunu inadına yapar gibi… Amaçları ne onların anlamadım. Ben 35 yıllık esnafım ben bu kadar bu fiyatların değiştiğine, rezil kepaze düzen görmedim.

"RAHMETLİ DEMİREL, ECEVİT VARDI; HERKES ELEŞTİRDİ"

Rahmetli Demirel, Ecevit vardı; herkes eleştirdi. Şimdi eleştiremiyorsun. Eleştirdiğinde ya çoluğuna çocuğuna FETÖ'cü diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vatan hainisin diyorlar… Bağıra bağıra söylüyorum şu belediyede ilkokul mezunu olmayan bir adam vardı masa başına oturdu, benim çocuğum üniversite mezunu. Dört yıllık üniversiteyi bitirdi, inanın hiçbiri almadı. Her tarafta bir hırsızlık, yolsuzluk, adam kayırmaca… Bu düzene son verilecekse gerçekten işe yarar biri gerek. Ben bu torpille gelen insanlar temizlensin. Adını yazmasını bilemeyen bir adam oturup da 15 bin lira maaş alırken, benim kardeşim burada çöpçülük yapıp da asgari ücretle geçiniyor. Niye hep karşı çıktığımız için. Ben oy da verdim, MHP'liyim. 35 senelik üyeliğim vardı, yemin ediyorum sildirdim."

Bir giyim mağazası çalışanı da "Malını ucuza satıyorsun, farkında olmadan. Örnek vereyim; el yüz havlusunda 18 liraya, 20 liraya, 23 liraya sattık. 28 liraya geri aldık. Yani kazandığımızı zannettik" diye konuştu. Aynı mağazanın başka bir kadın çalışanı ise, "Dün okul kıyafetimiz geldi, 120 liraya sattık diye sevindiğimiz günü 170 liraya yaptırdık" dedi.