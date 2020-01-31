Kayserili firma Çin'e maske yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kayserili firma Çin'e maske yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor - Son Dakika Ekonomi

Kayserili firma Çin'e maske yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan korona virüsten sonra Kayseri'de maske imalatı yapan firma, Çin'den gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor.

Kayserili firma Çin'e maske yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan korona virüsten sonra Kayseri'de maske imalatı yapan firma, Çin'den gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor. Firma sahibi Harun Durak, "Bu virüs baş gösterdiğinden beri Çin'e 1 milyonun üzerinde maske ihracatımız gerçekleşti" dedi.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden korona virüs, Kayseri'de maske imalatı yapan firmanın işlerini artırdı. Virüsün yayılmaya başladığı andan itibaren Çin'den gelen siparişleri çoğalan firma, siparişleri yetiştirmek için gece ve gündüz mesai yapıyor.


Firma sahibi Harun Durak, virüsün yayılmasının ardından gelen siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini söyleyerek, şimdiye kadar Çin'e 1 milyon maske ihracatı yaptıklarını belirtti. Durak, "Dünyada bir korona virüsü söz konusudur. Biz pazartesi gününden bugüne kadar Çin'e ciddi manada ihracat yapıyoruz. Dünyanın en büyük marketi Walmart bizimle randevu talebinde bulundu. Üretimimizin tamamını istiyorlar ama biz üretimimizin tamamını vermek istemiyoruz. Belki bizim ülkemizde de bu lanet virüs baş gösterirse en azından kendi ülke vatandaşıma bir faydam olsun. Bu virüsün Türkiye'ye sirayet etmemesini temenni ediyorum. Bu virüs baş gösterdiğinden beri Çin'e 1 milyonun üzerinde maske ihracatımız gerçekleşti. Direk kendimiz ve uluslararası camiadaki ihracat yaptığımız ülkelerden gitmiştir. Biz şu anda taleplere cevap veremiyoruz. İnanın gece saat 3'te dahi arayarak maskeye ihtiyaçları olduklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.


Durak, "Çin yardım kuruluşları sürekli bizden maske talep ediyorlar. En son Hong Kong, Şangay, Pekin ve Baiyun Havalimanlarına oradaki maske ihtiyacından dolayı ürün gönderdik. Dünya genelinde de ciddi bir talep var. Umarım bu süreci iyi bir şekilde yönetiriz. Siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. İnsanların sağlığının bozulmaması adına, insanlara bu virüsün sirayet etmemesi için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Blerim Dzemaili, Shenzhen FC'ye transfer oldu
Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli İtalya'dan koronavirüs kararı! 6 ay OHAL ilan edildi Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de maske stokları tükeniyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 16:37:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserili firma Çin'e maske yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]