Son Dakika Haberleri: Kayserili Futbolcu Kaza Kurbanı Oldu

Kayserili Futbolcu Kaza Kurbanı Oldu

11 dakika önce

Kayserili amatör futbolcu Cuma Uluçay, trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.

Kayserili Futbolcu Kaza Kurbanı Oldu, System.String[]
Kayserili amatör futbolcu Cuma Uluçay, trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.

Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor'da oynayan Cuma Uluçay, Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan Kenan Demirel yönetimindeki 38 UY 204 plakalı kargo tırı, karşı yönden gelen Cuma Uluçay yönetimindeki 46 D 8540 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil içinde bulunan Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor'da oynayan Cuma Uluçay, hastane yolunda, yanında bulunan arkadaşı Merve K. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

1987 doğumlu olan ve Kayseri amatör futbol camiasında son derece sevilen bir isim olan Cuma Uluçay'ın Adana'da düzenlenecek olan MHP'nin 50.yıl kutlamasına katılmak üzere yola çıktığı da öğrenildi. Cuma Uluçay ve Merve K'nın cenazesi bugün Kayseri'de toprağa verilecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:43 Kaynak: İHA

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