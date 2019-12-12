Kayserili gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kayserili gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kayserili gazeteciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları oyladı.

Kayserili gazeteciler AA'nın

Kayserili gazeteciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları oyladı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya ve beraberindeki gazeteciler, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Altınkaya, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari de haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafını seçerken, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafına oy kullandı.

Kayseri Anadolu Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Kösedağ ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına, sporda ise Ayhan İşçen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafına oy verdi.

Kayseri Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Açıkgöz de haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in yıkımları" fotoğrafına oy verirken, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy kullandı.

"Her biri birbirinden güzel fotoğraflar"

AA'nın fotoğraflarını değerlendiren Kayseri Gazeteciler Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya, kısa süre önce Fransa'da emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. AA'nın 2020'de 100. yılını kutlayacağını hatırlatan Altınkaya, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı bir yandan gazetecilik yapıyor, bir yandan da 82 milyonun, Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri için gözünü kaybediyor, sakatlanıyor, can veriyor. Ajansın tarihine baktığımızda şehit meslektaşlarımızın olduğunu görürüz. Oylamaya sunulan fotoğrafların her biri birbirinden güzel fotoğraflar. Mesleki hassasiyetlerin yanında milli hassasiyetleri de göz önünde bulundurarak fotoğraflar arasında seçim yaptık. Bunlar fevkalede güzel organizasyonlar, başta AA Genel Müdürü olmak üzere tüm arkadaşları kutluyorum."

TSYD Şube Başkanı Oktay Ensari ise fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Fotoğrafların hepsinde bir emek, bir bakış açısı olduğunu vurgulayan Ensari, "Sayfalarca yazıyla anlatacağınız olayı bir kare fotoğrafla insanlara aktarıp anlatabiliyorsunuz. Siyasi, sosyal çok anlamlı fotoğraflar vardı. Hayatın içinden fotoğraflar var. Bu arkadaşları kutluyorum, ellerine sağlık." diye konuştu.

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Halil Fidan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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