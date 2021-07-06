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Kayserili gençler deniz kampına gidiyor - Son Dakika

Kayserili gençler deniz kampına gidiyor

06.07.2021 17:12
Kayserili gençler deniz kampına gidiyor, System.String[]

05-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında Mersin Silifke'de yapılacak olan Deniz Kampına 40 genç uğurlandı.

05-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında Mersin Silifke'de yapılacak olan Deniz Kampına 40 genç uğurlandı.

Mersin, Türkiye'nin birçok ilinden gelen gençlerin 'Bir kardeşlik iklimi' adı altındaki buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Kayseri'den katılan 12-13 yaş grubundaki gençler paintball, deniz ve havuz etkinliği, el sanatları, geziler, halk oyunları, ip parkuru, kişisel gelişim eğitimleri, kitap okuma saatleri, mangala, okçuluk, sokak oyunları, tiyatro ve müzik eğitimleri, doğa yürüyüşleri gibi birçok etkinliğe katılarak dolu dolu bir kamp dönemi geçirecekler. - KAYSERİ

Kayserili gençler deniz kampına gidiyor
Kayserili gençler deniz kampına gidiyor

Kayseri, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserili gençler deniz kampına gidiyor - Son Dakika Spor


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