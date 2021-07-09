AFYONKARAHİSAR - Kayserili gençler, Fethiye'ye tatile otostopla gidiyor - Son Dakika

Gençlerin otostopla gitmeye çalışmalarından görüntü

Ali Mağara'nın konuşması

Çağan Karaduman'ın konuşması Kayserili gençler, Fethiye'ye tatile otostopla gidiyor

Kısıtlı bütçeleri olduğu için Kayseri'den tatil için Fethiye'ye otostopla gitmeye çalışan 5 genç, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine kadar ulaştı.

İlçeden geçen Afyonkarahisar - Antalya kara yolu üzerinde 5 genç ellerinde yazıkları "Fethiye" yazan pankartla araçların almalarını bekliyor.

Gençlerden Ali Mağara, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 saatte 3 araç değiştirerek Sandıklı'ya ulaştıklarını söyledi.

Kısıtlı bütçeleri olduğu için otobüs biletine para vermek istemediklerini dile getiren Mağara, şöyle konuştu:

" Nevşehir'e kadar bir araçla geldik. Nevşehir'den sonra Afyonkarahisar'a merkeze geldik. Orada biraz çalıştık ve 150 lira para aldık. Onunla da yemek yiyeceğiz. Fethiye'ye ulaştığımız zaman çadır kurarak tatilimizi yapacağız. Şuan 300 kilometremiz kaldı. İnşallah, 6-7 saat sonra Fethiye'de olacağız."

Gençlerden Çağan Karaduman ise arkadaşlarıyla karar verdikleri Fethiye tatili için yaklaşık bir hafta pazarda çalışarak para biriktirdiklerini ancak ulaşımı otobüsle değil otostopla tercihe ettiklerini ifade etti.