Son Dakika Haberleri: Kayserili hacı adayları Medine'ye ulaştı
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Kayserili hacı adayları Medine'ye ulaştı

10 dakika önce

Kayserili hacı adayları Medine'ye ulaştı Havaalanında mahsur kalan hacı adayları kutsal topraklara ulaştıKAYSERİ - Kayseri havaalanında mahsur kalan hacı adayları akşam saat 17.00'da gelen uçakla Medine'ye uçtu.

Kayserili hacı adayları Medine'ye ulaştı
Havaalanında mahsur kalan hacı adayları kutsal topraklara ulaştı
KAYSERİ - Kayseri havaalanında mahsur kalan hacı adayları akşam saat 17.00'da gelen uçakla Medine'ye uçtu. Hacı adayları gece saatlerinde Medine'de otellerine yerleşti.
Kayseri'den kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları sabah saat 06.00'da Kayseri havaalanında hazır bulundu. Saat 09.00'da kalkacak olan uçak için pasaport kontrolünden geçen hacı adaylarına uçağın arıza yaptığı söylendi. Öğle saatlerine kadar bekleyen hacı adayları, hiç bir yetkilinin kendileriyle ilgilenmediğini ve bilgi vermediğini belirterek sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişti.
Kayseri'den kutsal topraklara gidecek olan 160 hacı adayının uzun bekleyişi akşam saat 17.00'da son buldu. Hacı adayları gelen uçakla Kutsal topraklara uçtu ve gece yarısına doğru konaklayacakları otele giriş yaptı.
Kayserili hacı adayları Medine'ye ulaştı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:34 Kaynak: İHA
Kayseri, Genel
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