Kayserili hacı adayları Medine'ye ulaştı

Kayseri havaalanında uçak arızası nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalan hacı adayları saat 17.00'da kalkan uçakla Medine'ye ulaştı.

Kayseri havaalanında uçak arızası nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalan hacı adayları saat 17.00'da kalkan uçakla Medine'ye ulaştı.



Kayseri'den kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları sabah saat 06.00'da Kayseri havaalanında hazır bulundu. Saat 09.00'da kalkacak olan uçak için pasaport kontrolünden geçen hacı adaylarına uçağın arıza yaptığı söylendi.



Kayseri'den kutsal topraklara gidecek olan 160 hacı adayının uzun bekleyişi saat 17.00'da son buldu. Hacı adayları gelen uçakla Kutsal topraklara uçtu ve gece yarısına doğru konaklayacakları otele giriş yaptı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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