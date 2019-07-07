Son Dakika Haberleri: Kayserili hacı adayları Medine'ye ulaştı
Son Dakika Güncel Haber

Kayserili hacı adayları Medine'ye ulaştı

1 saat önce

Kayseri havaalanında uçak arızası nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalan hacı adayları saat 17.00'da kalkan uçakla Medine'ye ulaştı.

Kayseri havaalanında uçak arızası nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalan hacı adayları saat 17.00'da kalkan uçakla Medine'ye ulaştı. Kayseri'den kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları sabah saat 06.00'da Kayseri havaalanında hazır bulundu. Saat 09.00'da kalkacak olan uçak için pasaport kontrolünden geçen hacı adaylarına uçağın arıza yaptığı söylendi. Kayseri'den kutsal topraklara gidecek olan 160 hacı adayının uzun bekleyişi saat 17.00'da son buldu. Hacı adayları gelen uçakla Kutsal topraklara uçtu ve gece yarısına doğru konaklayacakları otele giriş yaptı.
(Alparslan Ötüken/İHA)
Kayserili hacı adayları Medine'ye ulaştı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
Kayseri, Sabah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamile kadının aracına saldıran trafik magandasının kardeşinden ilk açıklama geldi! İstanbul'da iki maganda trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı Adıyaman'da yemek yiyen kadını taciz ettiği iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 01:25:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserili hacı adayları Medine'ye ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]