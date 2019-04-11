Kayserili Hakemlere Görev
1 saat önce
Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar'a Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından görev geldi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:22 Kaynak: İHA
Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar'a Merkez Hakem Kurulu
(MHK) tarafından görev geldi.
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A.Ş ile Kasımpaşa
A.Ş arasında Antalya Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Pazar günü Antalya Stadyumunda saat 13.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Bitigen'in bu zorlu doksan dakikada yardımcılıklarını Rize
Bölgesinden Mehmet Kısal ve Kayseri Bölgesinden Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Trabzon
Bölgesinden Bülent Birincioğlu
yapacak. - KAYSERİ
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