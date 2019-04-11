Son Dakika Haberleri: Kayserili Hakemlere Görev

Kayserili Hakemlere Görev

1 saat önce

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar'a Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından görev geldi.

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Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar'a Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından görev geldi.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 28.haftasında Antalyaspor A.Ş ile Kasımpaşa A.Ş arasında Antalya Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Pazar günü Antalya Stadyumunda saat 13.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Bitigen'in bu zorlu doksan dakikada yardımcılıklarını Rize Bölgesinden Mehmet Kısal ve Kayseri Bölgesinden Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Trabzon Bölgesinden Bülent Birincioğlu yapacak. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:22 Kaynak: İHA
Antalya, Merkez Hakem Kurulu, Kayseri, Spor
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