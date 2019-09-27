Son Dakika Haberleri: Kayserili hakemlere görev
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Kayserili hakemlere görev

1 saat önce

Kayseri Bölgesi Klasman Hakemleri TFF 2.Lig Beyaz Grupta Pazar günü oynanacak olan Manisa Futbol Kulübü ve Sarıyer maçında görev yapacaklar.

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Kayseri Bölgesi Klasman Hakemleri TFF 2.Lig Beyaz Grupta Pazar günü oynanacak olan Manisa Futbol Kulübü ve Sarıyer maçında görev yapacaklar.


TFF 2.Lig Beyaz Grup 5.Haftasında Manisa'da oynanacak olan Manisa Futbol Kulübü ile Sarıyer maçını Kayseri Bölgesi Klasman Hakemi Alim Kandemir düdük çalacak. Kandemir'in bu zorlu maçta yardımcılıklarını Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemleri Suha Adıyaman ve Osman Baruk yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Ankara Bölgesinden Klasman Hakemi Burak Olcar yapacak. Pazar günü Manisa Mümin Özkasap Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesislerinden oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayseri, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:40 Kaynak: İHA
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