'Kayserili Hattatlar Karma Sergisi', 7 dalda 52 eserle açıldı

Kayseri İl Müftülüğü'nde, Hattat Yusuf Şükrü Şafak ve öğrencilerinin Hat, Tezhib, Ebru, Çini, Edirne Kari, Kaligrafi ve resim dallarında yaptıkları 52 eseri bulunan 'Kayserili Hattatlar Karma Sergisi'nin açılışı yapıldı.



Kayseri İl Müftülüğü girişinde düzenlenen açılış törenine İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Hattat Yusuf Şükrü Şafak, müftülük personeli ve basın mensupları katıldı.



Serginin amacının hem personellerin sanata ve kültüre eğilimini arttırmak ve hem de vatandaşların beğenisine sunmak olduğunu söyleyen İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "11Kasım tarihinde 'Çizgilerle Yemen' sergisini açmıştık ve uluslararası alanda karikatüristlerimizin Yemen'deki drama dikkat çeken karikatürlerinden oluşan eserlerini Kayseri halkına sunup, orada farkındalık oluşturmayı hedeflemiştik. Bugün de yine özellikle Kayserili Hattatlar tarafından 'Karma Eserler Sergisi' olarak burada bir sergi açıyoruz. Öncelikle ben bu eserleri icra eden sanat sever arkadaşlarımızın hocası olarak, kıymetli büyüğümüz Hattat Yusuf Şükrü Şafak hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 30 yıl önce başlamış olan bir hat yolculuğunun meyvelerini bugün hem arkadaşlarımız hem de eserleri olarak burada görmekteyiz. Daha önce de Hunat Kültür Merkezinde yaklaşık 10 yıldır halka açık ücretsiz olarak verilen derslerde yetişen öğrencilerin eserleri burada sergilenmekte. Hat, Tezhib, Ebru, Çini, Edirne Kari, Kaligrafi ve resim olmak üzere 7 dalda, 6 arkadaşımız tarafından hazırlanan 52 eserimiz bulunmakta burada. Bunları özellikle il müftülüğümüz girişinde böyle sergi açarak hem kendi personelimizin sanata ilgisini arttırmak, hem de sanatçılarımıza ve aynı zamanda bu eserleri icra eden arkadaşlarımıza bir teşekkür borcu olarak böyle bir sergi açmayı planladık. Eserler kalite bakımından uluslar arası düzeydedir ve 14-20 Kasım tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere halkımızın beğenisine açıktır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Açılışın ardından Hattat Yusuf Şükrü Şafak tarafından konuklara sergiler gezdirilerek, eserler hakkında bilgiler verildi. - KAYSERİ