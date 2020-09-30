Kayserili hayırsever Fevzi Mercan'a son görev - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren hayırsever Fevzi Mercan son yolculuğuna uğurlandı.
Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 77 yaşındaki hayırsever Fevzi Mercan son yolculuğuna uğurlandı. Mercan'ın cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:57 - Kaynak: İHA
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