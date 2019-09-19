Son Dakika Haberleri: Kayserili hayırseverler sınır ötesindeki Suriyeli çocukların yüzünü güldürecek
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Kayserili hayırseverler sınır ötesindeki Suriyeli çocukların yüzünü güldürecek

1 saat önce

Kayseri İl Müftlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından 'Şimdi yaraları sarma zamanı' ve 'Halep'te insanlık ölmesin' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde sınır ötesinde bulunan Suriyeli çocuklar için toplanan ihtiyaç malzemelerini taşıyan 1 tır, dualarla uğurlandı.

Kayserili hayırseverler sınır ötesindeki Suriyeli çocukların yüzünü güldürecek, System.String[]

Kayseri İl Müftlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından 'Şimdi yaraları sarma zamanı' ve 'Halep'te insanlık ölmesin' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde sınır ötesinde bulunan Suriyeli çocuklar için toplanan ihtiyaç malzemelerini taşıyan 1 tır, dualarla uğurlandı.


Kayseri İl Müftlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından 'Şimdi yaraları sarma zamanı' ve 'Halep'te insanlık ölmesin' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde sınır ötesinde bulunan Suriyeli çocuklar için toplanan kırtasiye, kıyafet, ayakkabı ve gıda maddelerinin taşıyan tır için uğurlama töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Müftüsü Şahin Güven, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve vatandaşlar katıldı.


Törende bir konuşma yapan İl Müftüsü Şahin Güven, "Her ay olduğu gibi bu ayda inşallah sınır ötesinde özellikle emniyet güçlerimizin ve polislerimizin terörden arındığını bölgelerde ikamet eden Suriyeli kardeşlerimize ihtiyaçlarını göndermeye çalışıyoruz. Daha önceki aylarda gönderdiğimiz tırların sayısı 518'di, bu tırla birlikte 519 oldu. Tırlarımızı her ay Kayseri'den yola çıkarıyoruz. Ülkemizde geçen hafta bütün okullarımızda çocuklarımız eğitime başladılar. Yine aynı şekilde terörden arındırılmış bölgelerde Milli Eğitim Bakanlığımızın ve ülkemizin çeşitli kurum ve kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bu kardeşlerimizde müfredata uygun şekilde eğitim verilmektedir. İşte bu yavrularımızın çanta ve çantalarının içerisine de kırtasiye malzemelerini koyduk. Bu tırın içerisinde 2 bin öğrencimizi tepeden tırnağa giydirecek malzemeler var. İnşallah Cumartesi sabah Azez bölgesine geçilecek ve orada bakanlığımızın açmış olduğu iki okulda ki öğrencilerimize giydirilecektir" ifadelerini kullandı.


Müftü Güven'in konuşmasının ardından dua edildi ve tır uğurlandı. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:43 Kaynak: İHA
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