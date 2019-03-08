Kayserili Kadın Girişimci, Kadınlar Günü'nde 50 Kişiyi İşe Başlattı

Kayserili yatak üreticisi kadın girişimci Berna Gözbaşı (45), 8 Mart Kadınlar Günü'nde 50 kişiyi aynı anda işe alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan 'istihdam seferberliği'ne katkı sağladı.

Kayserili yatak üreticisi kadın girişimci Berna Gözbaşı (45), 8 Mart Kadınlar Günü'nde 50 kişiyi aynı anda işe alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan 'istihdam seferberliği'ne katkı sağladı.



Kayseri Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yatak üreticisi Berna Gözbaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 50 kişiyi işe alarak, istihdama katkıda bulundu. 12 yıldır sektörde bulunan fabrikada bugün asgari ücretle iş başı yapan 50 kişiden 15'i kadın. Yeni işe başlayanlarla birlikte fabrikada personel sayısı 250'ye yükseldi.



Berna Gözbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine kadın sanayici olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde katkıda bulunmak istediklerini söyleyerek "8 Mart'ta hep bize hediyeler gelir, kadınlar hatırlanır. Ben de ihracatçı bir sanayici kadın olarak 50 istihdam yaratarak bu kampanyaya destek oldum. İnşallah ülke ekonomisine bu şekilde katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.



'İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TEŞVİK EDİCİ BİR GİRİŞİM OLDU'



İstihdam seferberliğinin kendilerine umut olduğunu belirten Gözbaşı, şunları söyledi:



"Ülke ekonomisine destek olmak amacıyla yapılan bu seferberlik için Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bu seferberlik bizler için çok umut veren ve bizleri teşvik eden bir girişim oldu. Bizler de daha fazla ihracat ve istihdam için çalışıyoruz. Bir kadın ihracatçı olarak ülkemize güveniyorum ve ekonomiye katkıda bulanmayı artırarak devam ettirmeyi düşünüyorum."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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