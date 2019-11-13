Kayserili kadın kuaförlerden Mehmetçiğe destek

Kayseri'de kadın kuaförler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı vererek destek verdi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Barış Pınarı Harekatı Kadın Dayanışma Günü" kapsamında gerçekleştirilen programda, kadın kuaförler asker kamuflajı giyip, komando beresi takarak Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Programda konuşan kuaför Nural Karabulut, harekat kapsamında sınır ötesinde elleri tetikte bekleyen Mehmetçiklere destek vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Kayserili kadın kuaförler olarak pek çok etkinlik yaptıklarını kaydeden Karabulut, sadece Barış Pınarı Harekatı değil kadına yönelik şiddet, doğayı koruma ve çocuk istismarı konularını ele alan etkinlikler de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Etkinlikte, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için makyaj gösterisi ile semazen gösterisi gerçekleştirildi.