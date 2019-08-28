Kayserili Karateci Zişan Gürsoy, gümüş madalya ile döndü
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Kayserili Milli Karateci Zişan Gürsoy, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda milli forma altında gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:12 Kaynak: İHA
Kayserili Milli Karateci Zişan Gürsoy, Karadeniz
ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda milli forma altında gümüş madalya kazandı. Rize
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Salonunda düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'na 9 ülkeden bin 500 sporcu katıldı. Bu önemli organizasyonda Kayseri'yi ve ülkemizi Ümit Bayanlar 47 kilogramda temsil eden Zişan Gürsoy 2. olarak ülkemize gümüş madalya getirdi.
Bu yıl içinde okullar arası ve analig de 5 altın 1 bronz madalya kazanan Zişan Gürsoy, bu başarısını Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak taçlandırmış oldu. - KAYSERİ
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