Kayserili kardeşler devlet desteğiyle elma bahçesi kurdu - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, "Genç Çiftçi Projesi"yle devletten 30 bin lira hibe desteği alan ve kendilerine ait tarlaya 3 bin elma fidanı diken kardeşler, bu yıl 100 ton hasat bekliyor.

Ekinli Mahallesi'nde ikamet eden Durmuş Yağmur, 2016 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal kalkınma ve gençlere istihdam sağlanması amacıyla hayata geçirilen Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Proje kapsamında 30 bin lira hibe alan Yağmur, kendilerine ait 20 dönüm araziye kardeşi Ünal ile yaklaşık 70 bin lira daha masraf yaparak 3 bin elma fidanı dikti. Geçen yıl 80 ton elma hasat eden kardeşler, bu yıl 100 ton rekolte bekliyor.

Kardeşlerden Durmuş Yağmur, AA muhabirine, asıl mesleğinin boyacılık olduğunu ve daha önce çeşitli şehirlere giderek çalıştığını söyledi.

Ömrünün bu şekilde yollarda geçtiğini anlatan Yağmur, "2016 yılında devletimizin Genç Çiftçi kapsamında bir destek verdiğini öğrendim, başvurdum. İsmime onaylanan 30 bin liralık hibe aldım. Biz bunu kendi imkanlarımız ile 3-4 katı yaptık. Yaklaşık bize 100 bin liralık bir maliyeti oldu. Yaklaşık 3 bin fidanımız var. Geçen yıl 80 tona yakın elma aldık. Bu yıl, inşallah 100 tona yakın mahsül alacağız." diye konuştu.

Verimden memnun olduklarını aktaran Yağmur, şunları kaydetti:

"Buralarda genelde kuru tarım olduğu için, az tarla ile çok gelir getirecek bir iş gerekiyor. Onu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Elmayı şu anda perakende olarak sattık ama ileride kalitesine göre toptan da satabileceğiz. Herkese tavsiye ederim. Çünkü, 'bizim bölgede bu olmaz, bizim işimiz değil' gibi bir algı var. Aslında öyle değil. Az yerle çok kazanç sağlayabiliyoruz."

"Herkese tavsiye ederiz"

Kardeşlerden Ünal Yağmur da çiftçilik ve hayvancılığın yanı sıra elma bahçesiyle de ilgilendiğini ifade etti.

Devletin yeni iş kurmak isteyenler için çok güzel teşvikleri olduğunu aktaran Yağmur, "Devletimizin verdiği teşviki, kardeşimle sırt sırta verip, güzel bir şekilde kullanıp, iş sahibi olduk. Devletimize teşekkür ediyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle bir bahçe daha kurmayı düşünüyoruz. Herkese de tavsiye ederiz." dedi.