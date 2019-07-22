Son Dakika Haberleri: Kayserili Kickboks sporcuları Ankara'dan 6 madalya ile döndü
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Kayserili Kickboks sporcuları Ankara'dan 6 madalya ile döndü

1 saat önce

Ankara'da yapılan ve 400 sporcunun katıldığı 15 Temmuz Şehitleri Anma Kickboks Kupası maçlarında Kayseri Spor A.Ş sporcuları 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

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Ankara'da yapılan ve 400 sporcunun katıldığı 15 Temmuz Şehitleri Anma Kickboks Kupası maçlarında Kayseri Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor A.Ş sporcuları 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

15 Temmuz Şehitleri Anma Kickboks Kupası maçları Ankara'da toplamda 52 kulüpten 400 sporcunun katılımı ile yapıldı. Müsabakalara katılan Kayseri Spor A.Ş Kulübü sporcularından Seher Ertürk 42 kg'da, Aleynanur İlbeyli ise 65 kg'da birinci olarak altın madalyaya uzandı. Mücadeleler sonunda Şahabatteni Aksu 37 kg'da Fatih Yağmur 57 kg'da gümüş madalyanın sahibi oldular. Kayserili sporculardan Sıla Gülenay 60 kg'da Mustafa Gürbüz ise 42 kg'da bronz madalya ile turnuvadan ayrıldılar. - KAYSERİ
Kayseri, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:36 Kaynak: İHA
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