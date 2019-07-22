Kayserili Kickboks sporcuları Ankara'dan 6 madalya ile döndü
1 saat önce
Ankara'da yapılan ve 400 sporcunun katıldığı 15 Temmuz Şehitleri Anma Kickboks Kupası maçlarında Kayseri Spor A.Ş sporcuları 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:36 Kaynak: İHA
'da yapılan ve 400 sporcunun katıldığı 15 Temmuz Şehitleri Anma Kickboks Kupası maçlarında Kayseri Spor
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A.Ş sporcuları 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.
15 Temmuz Şehitleri Anma Kickboks Kupası maçları Ankara'da toplamda 52 kulüpten 400 sporcunun katılımı ile yapıldı. Müsabakalara katılan Kayseri Spor A.Ş Kulübü sporcularından Seher Ertürk 42 kg'da, Aleynanur İlbeyli ise 65 kg'da birinci olarak altın madalyaya uzandı. Mücadeleler sonunda Şahabatteni Aksu
37 kg'da Fatih Yağmur
57 kg'da gümüş madalyanın sahibi oldular. Kayserili sporculardan Sıla
Gülenay 60 kg'da Mustafa Gürbüz
ise 42 kg'da bronz madalya ile turnuvadan ayrıldılar. - KAYSERİ
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