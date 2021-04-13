Kayserili Kickboksçular Antalya'dan 20 madalya ile döndü

Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcular 4 altın, 8 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 20 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası 08-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Müsabakalarda Kayseri'yi temsil eden sporcular 4 Altın, 8 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 20 kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasında ilimize 20 madalya kazandıran sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ