Kayserili Muaythaiciler Antalya'da Madalyalara Ambargo Koydu
1 saat önce
Kayseri Muaythai takımı Antalya'da düzenlenen Türkiye Muaythai şampiyonasında madalyalara ambargo koydu.
Kayseri Muaythai takımı Antalya'da düzenlenen Türkiye Muaythai şampiyonasında madalyalara ambargo koydu.
Muaythai Türkiye Şampiyonası 18 - 23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı.
Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri Muaythai takımı 11 Altın, 6 Gümüş ve 10 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonadan madalyalara ambargo koyarak derecelerle dönen Kayseri Muaythai takımımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Müsabakalarda derece alan Sporcular;
Birinciler
Samet kartal
Fatih değer
Sercan koç
Mensure karadayı
Ezgi keleş
Ahmet yangel
Ahmet yakar
Hakan kara
Cankat uslu
Gülistan turan
Ata bilgin
İkinciler;
Kerim Taha
Ayşe Karakuş
Kübra Baş
Mehmet Tecir
Alptuğ Akyol
Emre Batuhan Yılmaz
Üçüncüler:
Baran Özdemir
Nazlı Kaymaz
İsa Taşçı
Mercan Yıldırım
Büşra Haspolat
Sercan Kılıç
Eyup Taşdemir
Fuat Kılıçaslan - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:27 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan Yeni Parti Açıklaması: Bugün Bize İhanet Edenler Yarın Gittikleri Yere de İhanet Edeceklerdir
Arnavutluk-Türkiye Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Azra Akın, Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Yayınladı
Doğuştan Uyuşturucu Bağımlısı Bebek Annesi ve Babasıyla Kalacak