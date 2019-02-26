Son Dakika Haberleri: Kayserili Muaythaiciler Antalya'da Madalyalara Ambargo Koydu

Kayserili Muaythaiciler Antalya'da Madalyalara Ambargo Koydu

1 saat önce

Kayseri Muaythai takımı Antalya'da düzenlenen Türkiye Muaythai şampiyonasında madalyalara ambargo koydu.

Kayserili Muaythaiciler Antalya'da Madalyalara Ambargo Koydu, System.String[]
Kayseri Muaythai takımı Antalya'da düzenlenen Türkiye Muaythai şampiyonasında madalyalara ambargo koydu.

Muaythai Türkiye Şampiyonası 18 - 23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı.

Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri Muaythai takımı 11 Altın, 6 Gümüş ve 10 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonadan madalyalara ambargo koyarak derecelerle dönen Kayseri Muaythai takımımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Müsabakalarda derece alan Sporcular;

Birinciler

Samet kartal

Fatih değer

Sercan koç

Mensure karadayı

Ezgi keleş

Ahmet yangel

Ahmet yakar

Hakan kara

Cankat uslu

Gülistan turan

Ata bilgin

İkinciler;

Kerim Taha

Ayşe Karakuş

Kübra Baş

Mehmet Tecir

Alptuğ Akyol

Emre Batuhan Yılmaz

Üçüncüler:

Baran Özdemir

Nazlı Kaymaz

İsa Taşçı

Mercan Yıldırım

Büşra Haspolat

Sercan Kılıç

Eyup Taşdemir

Fuat Kılıçaslan - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:27 Kaynak: İHA

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