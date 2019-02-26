Kayserili Muaythaiciler Antalya'da Madalyalara Ambargo Koydu

Kayseri Muaythai takımı Antalya'da düzenlenen Türkiye Muaythai şampiyonasında madalyalara ambargo koydu.

Kayseri Muaythai takımı Antalya'da düzenlenen Türkiye Muaythai şampiyonasında madalyalara ambargo koydu.



Muaythai Türkiye Şampiyonası 18 - 23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı.



Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri Muaythai takımı 11 Altın, 6 Gümüş ve 10 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.



Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonadan madalyalara ambargo koyarak derecelerle dönen Kayseri Muaythai takımımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



Müsabakalarda derece alan Sporcular;



Birinciler



Samet kartal



Fatih değer



Sercan koç



Mensure karadayı



Ezgi keleş



Ahmet yangel



Ahmet yakar



Hakan kara



Cankat uslu



Gülistan turan



Ata bilgin



İkinciler;



Kerim Taha



Ayşe Karakuş



Kübra Baş



Mehmet Tecir



Alptuğ Akyol



Emre Batuhan Yılmaz



Üçüncüler:



Baran Özdemir



Nazlı Kaymaz



İsa Taşçı



Mercan Yıldırım



Büşra Haspolat



Sercan Kılıç



Eyup Taşdemir



Fuat Kılıçaslan - KAYSERİ

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